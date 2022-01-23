شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور ينتظر موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل " أبو العروسة 3 "، الأيام المقبلة، وأعرب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، عن سعادتهم الشديدة لقرب عرض المسلسل، منتظرين في اشتياق عائلة عبد الحميد وأحداث الجزء الثالث، وتم تداول بوسترات المسلسل بكثره، مرفقه بتعليقات:" مستنينكم بفارغ الصبر، أجمل ناس مستنياه بفارغ الصبر و الله، انتوا راجعين و احنا مستنيين، أحلى مسلسل بيتكلم عن الأسرة بتفاصيلها بجد كل الدعم".













ابو العروسة .. طرح الأغنية الدعائية للمسلسل

وطرح القائمون على المسلسل الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "راجعين" من غناء الفنان مدحت صالح، وكلمات سلطان صلاح، ألحان وتوزيع خالد عز، والتي تعرض على قناة DMC للترويج للعمل قبل بدء عرضه على شاشتها.

ابو العروسة .. الجزء الثالث من المسلسل تأليف وإخراج هانى كمال

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

ابو العروسة.. المسلسل يسعى لحل المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.