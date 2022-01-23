شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث تصادم سيارته.. شاهد أرنولد شوارزنيجر يتجول بالعجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل النجم العالمي أرنولد شوارزنيجرالحادث الذي تعرض، بظهوره وهو يركب دراجة في سانتا مونيكا، وكان السياسي البالغ من العمر 74 عامًا برفقة صديقه في طقس جيد في كاليفورنيا ، وبعد ذلك توجه إلى صالة الألعاب الرياضية.

وارتدى شوارزنيجر قميصًا أسود اللون مع سترة جلدية بنية وقام بإقران مظهره ببنطال أسود ضيق وزوج من الأحذية، تأتي نزهة الممثل بعد يوم واحد فقط من تعرضه لحادث تصادم مما أدى إلى إصابة امرأة مجهولة الهوية، وقع الحادث فى صن سيت بوليفارد.

وكان قد تعرض نجم أفلام الحركة الأمريكى، النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، لحادث سير تحطمت خلاله عدة سيارات في مدينة لوس ‏أنجلوس الأمريكية، وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس، إن الحادث الذى وقع ظهر الجمعة الماضية ، شمل 4 سيارات، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز" البريطانى.

شوارزنيجر يتعرض لحادث تصادم

ووقع الحادث عند تقاطع شارعي "صن ست بوليفارد" و"ألنفورد أفينيو" في حي برينتوود، وقالت شرطة لوس أنجلوس، إن أرنولد شوارزنيجر، البالغ من العمر 74 عامًا، لم يصب بأذى، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث.

شوارزنيجر فى موقع الحادث

فيما أوضح موقع "سبوتنيك"، تفاصيل الحادث، وأشار فى تقريره، إلى أن الشرطة قالت إن "شوارزنيجر كان يقود سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات "يوكون"، عندما استدار يسارا من خلال إشارة "السهم الأحمر"، واصطدم بسيارة "بريوس" حمراء اللون كانت تقوم باستدارة للخلف".

وأضافت الشرطة، أن سيارة شوارزنيجر انقلبت واصطدمت أيضا بمركبات أخرى، بما في ذلك سيارة "بورش كايين"، وأشارت شرطة لوس أنجلوس، إلى أن الحادث لم يكن نتاجًا عن تناول المخدرات أو الكحول.