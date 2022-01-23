هكذا احتفلت ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها محمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرت صورا مجمعة لهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلبي، عقبال مليون سنة، كل سنة وإنت عمري وحياتي ونصي التاني وكل اللي ليا، بحبك بحبك بحبك، ربنا يخليك لينا وأشوفك دايما مبسوط ومرتاح وناجح ومتهني".

من ناحية أخرى تستكمل ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "يوتيرن"، والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة العمل: توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد كيلاني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نورهان، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.