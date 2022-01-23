فرصة بيكا وموقف شاكوش.. "الموسيقيين" توضح الموقف القانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

الجدل المثار حول طريقة تعامل نقابة المهن الموسيقية مع حمو بيكا وحسن شاكوش، وضعها في مواجهة تساؤلات عديدة واتهمها البعض بالتعنت في التعامل معهما، ومع إعلان "بيكا" من ناحية، و"شاكوش" من ناحية أخرى، في عدة برامج، عن محاولات فتح صفحة جديدة مع النقابة، كان السؤال عن الموقف القانوني.

منصور هندي، المسئول عن لجنة العمل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "حسما للنزاع، أعود إلى قوانين النقابات النقابات الفنية، فيما يخص (حمو بيكا) أو غيره، من الذين فشلوا في تجاوز اختبار القيد، ماذا يقول قانون النقابات الفنية؟".

وأضاف: "المادة 11، نصت على التالي، إذا رُفض قبول طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا، وهذا ما تم بالفعل مع (بيكا)، يجب مرور عاما كامل على تاريخ رفض طلب قيده، بعد فشله في الإختبارات".

وعن موقف المطرب حسن شاكوش، يقول هندي: "حسن شاكوش، هو من أوقع نفسه في أزمة، وقرار الشطب النهائي، تم بعد تجاوزه على خشبة المسرح، والإساءة على الزملاء في شعبة عازفي الإيقاع، وتم ذلك بعد التحقيق معه".

وتابع: "مجلس النقابة، أصدر قراره وفقا لنص المادة 12 من القانون، ونصت على إنهاء العضوية في عدة حالات، منها شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء".

نقابة المهن الموسيقية، أصدرت مؤخرا قرار منع التعامل مع 19 مطربا وفرقة مهرجانات، في مقدمتهم حمو بيكا، ومجدي شطة، ومسلم.

وأعلنت النقابة في سبتمبر الماضي، سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش، بالإضافة إلى الشطب نهائيا، عقب تبادله السب والقذف مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.