"فيلم مهم يعري مشاكل المجتمع".. عبير صبري تدافع عن "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دافعت الفنانة عبير صبري، عن فيلم "أصحاب لا أعز" بعد موجة من الاتقادات الموجهة للعمل عبر السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية

وكتبت "عبير" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "شفت فيلم أصحاب ولا أعز، الفيلم واقعي لدرجة صادمة يكشف ما الذي تسببت به وسائل التواصل الاجتماعي من سلبيات لا حصر لها وخصوصا الهاتف والفيسبوك، ومن كشفها للخيانات الزوجية وكشف حقائق مخبأة وأفكار لا نرضى عنها رغم وجودها ومواجهتها".

وتابعت: "الفيلم لا يدعو للمثليه كما يروج البعض إنه يكشفها فقط ويكشف الخيانات وازدواج الشخصية وبعض الحريات المختلف عليها وأساليب التربية ومشاكل النساء والرجال الزوجية".

واستكملت: "استغرب من الحملة ضده، فيلم ذو مستوي فني عالي جدا منى زكي قدمت دور إنساني نسائي بامتياز رهيب، إياد نصار هايل، نادين لبكي ممثلة ومخرجة متفردة وكل الممثلين الرائعين، الفيلم يجعللك تشاهد أمراضنا التي نراها ونعرفها أو حتى لا نعرفها ونسكت عنها ونخفيها خوفا من أنفسنا وخوفا من المجتمع الذي نرى جرائمه وعقوقه يوميا ونتعجب هل هذا يحدث في مجتماعاتنا وهذا أحد أدوار الفن الهامة".

واختتمت حديثها: "الفيلم لا يوجد به مشهد خادش للحياء إنه فقط يعري المشاكل ويناقش الأفكار بمنتهى الصدق الفني الذي يبحث في بعض الأشخاص وميولهم التي لا نشجعها ولكنها موجودة، منى زكي ممثلة عظيمة ودور في منتهي الجودة، اتفرجوا الأول وبعدين ناقشوا واتفقوا أو ارفضوا فيلم مهم"

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم.