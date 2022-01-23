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"شكرا على وجودك جنبي".. طه خليفة يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريم أحمد

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محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ الفنان طه خليفة، زوجته الفنانة ريم أحمد، بعيد ميلادها الـ 32، والذي يوافق اليوم 23 يناير.

ونشر "خليفة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك صورة تجمعه بزوجته وابنتهما، وعلق: "كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة وناجحة ومحققة كل اللي نفسك فيه، شكرا على وجودك جنبي وفي حياتي، سنة سعيدة جديدة يا ست الناس".

ريم أحمد اشتهرت من خلال تجسيد شخصية "هدى" ابنة "ونيس" ضمن أحداث المسلسل الشهير "يوميات ونيس" أمام الفنان الكبير محمد صبحي.

من ناحية أخرى شاركت ريم أحمد في بطولة حكاية "طعم الحياة" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وهو من بطولة: إيمان العاصي، إسلام جمال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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