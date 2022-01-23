شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يشاركون فى موسم الدراما الشتوى كضيوف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم الدراما الشتوى، منافسة قوية خلال هذه الفترة خاصة وان أغلب المسلسلات تعد بطولة جماعية لكل صناع العمل، ومن هذه الأعمال اتلى تنافس "نقل عام"، "أبو العروسة 3"، "في بيتنا روبوت2"، و"البحث عن علا"، و"الحلم"، وبالرغم مشاركة عدد كبير من النجوم في هذه المسلسلات إلا أن بعض الفنانين اكتفوا بالمشاركة خلالها كضيوف شرف فقط.



نقل عام

مسلسل نقل عام

تشارك النجمة اللبنانية نيكول سابا كضيفة شرف في مسلسل "نقل عام" بطولة الفنان محمود حميدة، حيث تصور نيكول مشاهدها والتي تجمعها ببطل العمل محمود حميدة والفنان محمد محمود عبد العزيز.



ابو العروسة 3

تظهر الفنانة وفاء صادق ضيفة شرف، فى الموسم الثالث من مسلسل "أبو العروسة 3"، للفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، حيث ظهرت فى بوستر منفرد خلال البوسترات الدعائية للعمل، ومن المقرر عرضه الأيام المقبلة على قناة DMC.



الحلم

مسلسل الحلم

تظهر الفنانة لقاء سويدان خلال أحداث مسلسل "الحلم" الذى يعرض حاليا على قناة الحياة، وتظهر في عدد من المشاهد مع الفنانة صابرين والفنان أحمد عبد العزيز.



البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا

يعتبر مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبرى، أكثر المسلسلات التي يظهر فيها عدد من الفنانين كضيوف الشرف، أبرزهم الفنان خالد النبوى، الفنان فتحى عبد الوهاب، الفنان محمود الليثى، الفنانة دينا.