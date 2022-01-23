شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلين فى أمريكا 13 و 19 فبراير بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفلين غنائيين في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الحب، حيث يحيى الحفل الأول في مدينة أورلاند بفلوريدا يوم 13 فبراير المقبل، أما الحفل الثانى سيكون يوم 19 من نفس الشهر في مدينة لو أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وكان النجم اللبناني راغب علامة، تألق خلال حفله الغنائى الذى أحياه ليلة رأس السنة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية.

ويستعد راغب علامة لطرح أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "ممكن أزعلك" وهي من كلمات محمد البدرى وتوزيع مدحت خميس وألحان بينو وإخراج شريف صبرى، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وكان طرح راغب علامة، مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "فورا غرام"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.