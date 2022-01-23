رسالة غامضة من طليقة أحمد الفيشاوي تثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت ندى الكامل ضجة على منصات التواصل الاجتماعي برسالة غامضة، أثارت التساؤلات حول وجود خلاف بين أحمد الفيشاوي وطليقته.

وكتبت ندى الكامل عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام: “ما كانش له لازمة.. أقل منك مش أزمة”.

رسالة ندى الكامل أثارت التساؤلات حول نشوب خلاف بينها وبين أحمد الفيشاوي عقب الانفصال، وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الستوري الخاص بندى الكامل أرفقوه بتساؤلات هل سبب الانفصال هو الذي دفعها لكتابة هذا المنشور أم أن هناك سبباً آخر تسبب في اشتعال الأزمة بينهما، بحسب ما نقل موقع “ليالينا”.