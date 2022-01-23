فن ومشاهير

إدريس إلبا مرشح لدور العميل 007

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أعقاب توقف الممثل دانيال كريج عن تقديم دور العميل 007 في فيلم “نو تايم تو داي”، أصبح الدور الأكثر جاذبية في السينما متاحاً أمام المتنافسين للقيام بدور جيمس بوند.

ويتردد أن الممثل البريطاني إدريس إلبا (49 عاماً)، والذي يؤدي دور البطولة في مسلسل “لوثر”، من بين أبرز المرشحين لأداء دور بوند.

وفيما يتعلق بالتكهنات عن قيام إلبا بدور بوند، نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن بروكولي منتجة سلسلة الأفلام قولها “حسناً.. نحن نعرف إدريس، نحن أصدقاء، وهو ممثل رائع”.

وتابعت: “لقد كان هذا جزءاً من المحادثات، ولكن من الصعب دائماً إجراء المحادثات، عندما يكون لديك شخص لا يزال في المقعد (في إشارة إلى كريج)”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا