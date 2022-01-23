روبي تخوض ماراثون رمضان في “جزيرة غمام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية روبي عن ملامح الشخصية الدرامية التي تخوض بها السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل “جزيرة غمام”، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

وقالت روبي: “أجسد شخصية فتاة غجرية تمر بالعديد من الأزمات في حياتها، مما يجعلها ذات سلوك سيّئ، وبمرور الوقت تقع في حب إحدى الشخصيات الأساسية في العمل، ويتبدل سلوكها وتتغير حياتها”. ويشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة.

وأضافت روبي أنها تخوض تجربة تقديم عمل درامي لإحدى المنصات الإلكترونية للمرة الثانية من خلال مسلسل جديد بعنوان مبدئي وهو “لحم ودم”، وهو يتكون من 10 حلقات، من تأليف ورشة كتابة أمين جمال وإخراج إسلام خيري.

وعبرت روبي عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد حلمي ضمن أحداث فيلم “العيل”، معتبرة أن تعاونها معه فرصة للتعلم منه، وقالت: إنها استفادت من خبرة الفنان أحمد حلمي خلال تصويرها العمل، خاصة وأنها تحرص على مراقبته والاستفادة من خبرته، بالإضافة إلى تعاونها مع مخرج العمل محمد شاكر خضير الذي وصفته بـ “العبقري”.

ويشارك في بطولة فيلم “العيل” عمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وهو من تأليف هيثم دبور، تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائياً اجتماعياً في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالاتهم النفسية.