شكرا لقرائتكم خبر عن بسام الملا مخرج الروائع فى الدراما السورية.. تعرف على أهم أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المخرج السوري الكبير بسام الملا أمس السبت وكان رحيله صادما للوسط الفني السوري والعربي بشكل عام لما يتمتع به هذا المخرج من سمعة طيبة واحترافية كبيرة في عمله كمخرج ، ونعت نقابة الفنانين في سوريا، وقالت عنه أنه من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

باب الحارة أشهر أعمال المخرج الراحل بسام الملا

بسام الملا من مواليد 13 فبراير 1956، وهو مخرج سوري أخرج مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أشهرها باب الحارة، الذي توزعت حلقاته على أكثر من 10 أجزاء ، بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب، ولديه أعمال أيضاً في برامج المنوعات كـ”الليل والنجوم”، “بساط الريح”، “داوود في هوليود” ، وهو ابن الممثل أدهم الملا ، وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا ، وله ولدان هما أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل باب الحارة.

نجوم الفن ينعون المخرج بسام الملا

وقد نعى عدد كبير من النجوم السوريين المخرج بسام الملا مؤكدين أنه أحد المبدعين الذين قدموا كثيراً ئ من الأعمال التى تظل علامة فى تاريخ الدراما السورية ، وكان من بين الفنانين الذين حرصوا على تقديم التعازى لأهل المخرج بسام الملا ووجه له رسالة مؤثرة أيضا هو الفنان السورى سامر المصرى والذى قال : “رغم كل شي صار بينا مو حلو بس سمعت الخبر زعلت، وتذكرت بس الأيام الحلوة اللي عشناها سوى..يا ريت كان تصالحنا وقعدنا لو قعدة حلوة قبل ما تتركنا..بس هي هيك الدنية والموت حق رحمة الله عليك”.