شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "نقل عام" يواصل التصوير فى المنطقة الصناعية بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم فريق عمل مسلسل "نقل عام" تصوير عدد من المشاهد فى المنطقة الصناعية بأكتوبر، حيث يكثف المخرج عادل أديب التصوير حتى ينتهى منه، ومن المقرر طرحه يوم 29 يناير المقبل على قناة on

وتنطلق أولى حلقات مسلسل نقل عام" للنجم محمود حميدة يوم 29 يناير الجارى، على قناة ON، وطرحت الجهة المنتجة البرومو الأول وظهر فيه محمود حميدة والذي يعمل سائقا لأتوبيس نقل عام وله أصول صعيدية، كما تجسد سميحة أيوب دور والدته كما أنه يحظى بعدد كبير من الأبناء.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.