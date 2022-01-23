شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحضر لفيلم جديد بعنوان "روميو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر النجم تامر حسنى لفيلم جديد يحمل عنوان "روميو"، والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء تعاقدات النجوم الذين يشاركونه فى بطولة العمل.

يذكر أن تامر حسنى قال، خلال برنامج "معكم"، المذاع على قناة Cbc: كان نفسى أن أكون لاعب كرة وأمى الوحيدة التي كانت ترانى فنان، واهتمت بالموهوبين عندى والأقدار كانت تلعب دور يؤيد رأيها أننى سأغنى وسأمثل وكانت دايما تدفعنى ناحية الغناء والتمثيل.

وتابع الفنان تامر حسنى: كان هناك تعنيف أيضا منها ضدى، كان ممكن ترمى أي حاجة جنبها عليه ضمن تعنيفها لى، ولكن هذا أحيانا وهذا حدث 3 و 4 مرات، ممازحا: بسمة زوجتى رشيقة اوى وتطير وتنقض علي.

وكانت آخر أعمال تامر حسنى فيلم "مش أنا"، فكرة وسيناريو وحوار تامر، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

ودارت أحداث الفيلم حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.