رونالدو يوجه رسالة للاعبين في مانشستر يونايتد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أبدى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن ارتياحه بعد فوز فريقه مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد (1-0)، يوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجه رونالدو رسالة بعد المباراة، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “فوز آخر مهم قبل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، وخطوة أخرى نحو أهدافنا. الطريق وعر ومليء بالعقبات، لكننا نعمل معا ونعمل بجد لجعل مشجعينا يفتخرون بنا، هيا أيها الشياطين!.. #mufc”.

ولم يتمكن رونالدو من التسجيل بنفسه، لكنه ساهم في إحراز زميله المهاجم ماركوس راشفورد هدف الفوز الوحيد لفريق “الشياطين الحمر” في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “أولد ترافورد”.

وكانت صحيفة “دايلي ستار” الإنجليزية، قد أفادت بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) عاد بعد غياب دام 12 عاما، إلى ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في الميركاتو الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي حقق معه عدة ألقاب، حيث توج بقميص “البيانكونيري” بلقب هداف الدوري برصيد 29 هدفا، وقبل ذلك أصبح “صاروخ ماديرا” الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، وأحرز العديد من الألقاب الفردية والجماعية بقميص “الميرينغي” خلال 9 سنوات معه.