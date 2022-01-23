نجمة الثمانينات.. “أولى زوجات” ممدوح عبدالعليم.. تركته من أجل صديقه المطرب المشهور و”علاقات غير أخلاقية” طردتها من مصر – شاهد من تكون هذه الفنانة؟

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 09:57 صباحاً - الراحل ممدوح عبد العليم من النجوم الذين أثبتوا أنفسهم على الساحة الفنية المصرية والعربية بسرعة الصاروخ، فتدرج من الأدوار الثانوية إلى أدوار البطولة المطلقة في أعمال مميزة لا يزال تاريخ الفن العربي يذكرها عن ظهر قلب، ووقف أمام الجميلات من نجمات عصره مثل: آثار الحكيم وليلى علوي ومنى زكي وغيرهنّ، ورغم نجوميته الطاغية إلا أنه كان يحيط حياته الخاصة بسياج من السرية وكان قليل الظهور الإعلامي، ولم يُعرف عن أسرته إلا القليل. لكن ذلك لا يمنع من ارتباط اسمه بقضية أخلاقية شائكة كانت بطلتها زوجته الأولى الفنانة اللبنانية نبيلة كرم.

نبيلة لا يعرف عنها الجمهور الكثير، وقد كانت فنانة لبنانية تتمتع بملامح شرقية جذابة وأنوثة طاغية جعلتها محط أنظار الجميع، ولذلك حصرها المنتجون في أدوار الإغراء، فكانت واحدة من أشهر النجمات اللاتي قدمنّ تلك النوعية من الدرجة الأولى في فترة الثمانينات، وقد عاشت في مصر خلال فترة زواجها من عبدالعليم ثم تمّ طردها من البلاد لأسباب أخلاقية تتعلق بوقوع ابن وزير داخلية سابق في غرامها.

من هى نبيلة كرم؟

نبيلة كرم ممثلة لبنانية ولدت يوم 22 يونيو عام 1954 عمرها 67 عامًا، حازت على درجة الليسانس في الفنون الجميلة، شاركت أثناء دراستها في عدد من العروض المسرحية في المسرح الجامعي في الجامعة الأمريكية اللبنانية.

اكتشف موهبتها الفنية المخرج المسرحي موريس معلوف، عملت في الدراما المصرية واللبنانية والمغربية ومن أشهر أفلامها، صراع الحسناوات، امرأة متمردة، حارة الحبايب، ومن أشهر المسلسلات التي قدمتها في حياتها الفنية: لا إله إلا الله، رحلة العمر، برديس، البخلاء.

تزوجت “نبيلة” من الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وتعد الزيجة الأولى في حياته، حيث اشترط عليها بعد إعلان زواجهما اعتزالها التمثيل ووافقت دون تردد ولكنها رفضت الابتعاد عن الفن وانفصل بعد فترة زواج فاشلة ولم ينجب منها أي أبناء.

وتداولت بعض المواقع أنباء تفيد بأنها وقعت في قصة حب مع المطرب إيمان البحر درويش أعز أصدقاء عبدالعليم في تلك الفترة، وأنهما تزوجا عرفياً حسب ما صرحت به في الكثير من اللقاءات الصحفية، إلا أن “درويش” كان دائماً ينفي الأمر دون مبرر.

وقد أعلنت نبيلة في مطلع التسعينات قرار اعتزالها عالم الفن وذلك بسبب الصدمات والمعاكسات التي واجهتها في حياتها الفنية، خصوصاً بعد منعها من دخول مصر لاتهامها بإقامة علاقات غير أخلاقية وتبين بعد ذلك أن هذا القرار جاء بناء على أوامر وزير داخلية سابق لإبعادها عن ابنه الذي وقع في حبها، وهو ما يفسر سر رفع هذا الحظر عنها بعد وقت قصير، كما ترددت أنباء تفيد بزواجها سراً من رجل أعمال أجنبي من أصل لبناني وقررت السفر لتقيم معه في السويد.

بعد فترة من الاختفاء ظهرت نبيلة كرم وهي عمر الستين وبدت بزيادة وزن كبيرة مقارنة بالصورة الراسخة في أذهان الجمهور، لكنها مازلت تحتفظ بجمالها.

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