شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تظهر ضيفة شرف فى الموسم الثالث من "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة وفاء صادق ضيفة شرف، فى الموسم الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، للفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، حيث ظهرت فى بوستر منفرد خلال البوسترات الدعائية للعمل، ومن المقرر عرضه الأيام المقبلة على قناة DMC.

ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى ومكثف فى الديكور الرئيسي للعمل بمصر الجديدة، للانتهاء من العمل في أقرب وقت ممكن، حيث يقوم بمونتاج الحلقات المنتهية بالتزامن مع تصويره.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وكان آخر ظهور للفنانة وفاء صادق فى مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ومجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.