بعد محنتها الصحية الأخيرة.. المرض يصيب الفنانة ياسمين عبدالعزيز للمرة الثانية | تفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 08:43 صباحاً - كشف مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، إذ تعرضت لوعكة صحية أجرت على إثرها مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

وأوضح المصدر أن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مستقرة، مشيرًا إلى أنها تعاني من أعراض بسيطة وتخضع حاليًا لبروتوكول العلاج مع التزامها بالعزل المنزلي لحين تعافيها وانتهاء فترة العلاج.

وتأتي إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونـا بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها في سهرة ضخمة جمعتها بعدد كبير من مشاهير الوسط الفني مع اصدقائها وزوجها الفنان أحمد العوضي ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال.

وانتشرت صورًا وفيديوهات للحفل تبين عدم التزام الحضور بأي إجراءات من شأنها حمايتهم من نقل العدوى فيما بينهم، حيث اختفت الكمامة تماماً، كما لم يكن هناك أى تباعد خلال الحفل، بعكس الاحتفال الأول الذي ظهرت فيه ياسمين برفقة العوضي فقط، وحرص طاقم الضيافة على ارتداء الكمامات الطبية.

يُشار أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد أُصيبت بفيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسلها الأخير “اللي مالوش كبير”، الذي خاضت به السباق الدرامي لشهر رمضان الماضي لعام 2021، بمشاركة زوجها النجم أحمد العوضي، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا بين جمهور الثنائي.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وأصدقائها

وعلى صعيد آخر، شاركت ياسمين عبدالعزيز، جمهورها تفاصيل احتفالها بيوم ميلادها الـ42، عبر نشر عدة صور ومقاطع فيديو على مدار اليوم، تكشف عن احتفالها الخاص برفقة زوجها أحمد العوضي وشقيقها الكبير داخل منزل خاص، واحتفال آخر أقيم مساء نفس اليوم بمشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال الذي كشف عن مفاجأة وهي إعداد العوضي أغنية خاصة للاحتفال بزوجته.

ياسمين عبد العزيز نشرت عبر خاصية الاستوري بحسابها على “إنستجرام” مقطع فيديو للحظة اطفاء شموع كعكة يوم ميلادها، وظهرت تتوسط قوس من البلالين.

هدية أحمد العوضي لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها

وفي سياق متصل، تصدرت أغنية عمر كمال “بحبك” قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بما يزيد عن مليون مشاهدة في أقل من 24

وخلال الحفل قام أحمد العوضي بالكشف عن أغنية من كلماته غناها عمر كمال بصوته يهديها لياسمين عبدالعزيز تحت عنوان “بحبك” تقول كلماتها: بحبك ايه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي، يا أغلى الناس ياست الكل تاج رأسي، أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين، يعدي العمر وأنا بوصف في احساسي.. أنا أو عليا اجيب لك من القمر حته، واجيب لك من النجوم ٦، فوقهم روحي وعنيا.. أنا لو عليا اخد من عمري واديلك، واجيبلك قلبي دا هدية واجيبلك قلبي دا هدية.. دايما قلبي عليكي يسألني ياروح قلبي، يا ساكنة عيوني والنني،مفيش غيرك في كل الدنيا يشغلني بتفاصيلك، أنا لو غبتي بس ثواني عن عيني، مبيبطلش قلبي عليكي يسألني.. أنا لو عليا اجيب لك من القمر حته، واجيب لك من النجوم ٦، وفوقهم روحي وعنيا”.

واستبق أحمد العوضي الاحتفال الرسمي بيوم ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي يوافق 16 يناير، وقام بنشر ألبوم صور رومانسية لهما تجمع مراحل تعارفهما، كما وضع رسالة رومانسية قصيرة، تجاوبت معها ياسمين سريعا برسالة شكر.

العوضي نشر خمس صور تجمعه بياسمين عبد العزيز عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “كل سنة وانتى طيبة يا ووضع أيقونة للكرة الأرضية، لتأكيد إنها تمثل العالم كله بالنسبة إليه، وردت ياسمين على التعليق عبر حسابه بموقع انستغرام قائلة: شكرا حبيبي”.

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