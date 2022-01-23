شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "لعبة شيطان" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم أسرة فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة عرضا خاصا، بحضور فريق عمل الفيلم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير الجارى، بإحدى دور سينمات مدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وذلك للمنافسة في موسمى الشتوى ومنتصف العام.

فيلم "لعبة شيطان" بطولة كل من: باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

يذكر أن آخر أفلام باسم سمرة "صندوق الدنيا"، وشارك في بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.

وينتظر باسم سمرة أيضًا طرح فيلم "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، ويشارك فى بطولته كل من: هيفاء وهبى أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد آخر من الفنانين.