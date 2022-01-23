بهذه الكلمات.. كندة علوش تنعى المخرج بسام الملا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة كندة علوش، المخرج السوري الكبير بسام الملا، الذي وافته المنية، السبت، عن عمر ناهز 66 عامًا إثر أزمة صحية طارئة.

وكتبت كندة، عبر حسابها على "تويتر": "رحمة الله على روح الفنان المبدع بسام الملا.. كل العزاء لأسرته وأهله ومحبيه".

وكان الفنان تيم حسن، قد أعلن وفاة المخرج السوري الكبير بسام الملا، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ونشر مجموعة من صور أشهر الأعمال التليفزيونية التي قدمها الراحل.

وكتب تيم: "رحم الله الأستاذ الكبير بسام الملا، أعتقد أنه لا يمكن أن تكون ناطقا بالعربية إلا وقد شاهدت على أقل تقدير مسلسلا ما أو حلقة ما لمخرجنا السوري القدير".

وتابع "لم يكن صاحب نجاح اعتيادي أو نهج خاص أو بصمة وذائقة خاصة فقط، إنما هو حقيقة من كبار المخرجين العرب الذين عرفوا كيف نقلوا روح وخصوصية حياتهم وبلدهم الى مدى أرحب، فأدخل رحمه الله المسلسل السوري إلى ذاكرة العرب ووجدانهم بقديمه وجديده من الثمانينيات وحتى أخر أيام نشاطه الفني".

واختتم: "رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، وألهم أهلك ومحبيك الصبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من أشهر أعمال بسام الملا: "باب الحارة"، "الخشخاش"، "أيام شامية"، وكان عمله الأخير هو "سوق الحرير" والذي عُرض عام 2020.