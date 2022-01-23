شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تجسد شخصية مشرفة مطعم فى مسلسل "الغرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة سلوى عثمان ضمن أحداث مسلسل "الغرفة 207" شخصية مشرفة مطعم داخل إحدى الفنادق التى تحدث فيها مواقف مفاجئة ورعب، والعمل مأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، الذى تدور أحداثه في 10 حلقات، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم.

ويواصل المخرج محمد بكير بشكل مكثف تصوير المشاهد الأخيرة من أجل عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وعدد من الممثلين الشباب، وتتوالى أحداث العمل حول جريمة قتل، فى إطار "الفلاش باك" إذ يتم قتله فى أولى حلقات العمل، لتعود الشخصية من جديد لسرد ما مضى من أحداث.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وشاركت مؤخرا الفنانة سلوى عثمان في بطولة حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة DMC، وجسدت سلوى دور والدة الفنان اسلام جمال وحماة هنادى مهنى وتحدث العديد من المواقف المرتبطة بعلاقة الزوجة بحماتها خاصة في ظل المشاكل الناتجة بين الزوحين.