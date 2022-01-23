شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للسينما" يقيم أول ورشة للديكور السينمائي ثلاثية الأبعاد.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز "ورشة مدرسة الديكور السينمائي مجانا للهواة" وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يناير في تمام الساعة السادسة مساء.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة الثقافي انه لأول مرة في مصر تقام ورشة عمل سينمائية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي من خلال إستخدام نظارة مجسمة الابعاد في الديكور السينمائي ويتم تنفيذها بشكل علمي وعملي في فيديوهات الديكور السينمائي.

ومن جانبه أوضح مشرف الورشة مهندس الديكور "شادي العناني" أنه قام في الورشة السابقة بتنفيذ تجربة النظارة مجسمة الابعاد علي أول 20 من المتدربين لتفعيل التجربة داخل ورشة الديكور.

يذكر أن ورشة الديكور يقيمها المركز القومي للسينما مجانا للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.