أحمد الفيشاوي يمارس التمارين الرياضية في "الجيم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، صورًا جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل "الجيم".

ومن جانب أخر يُعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليًا في السينمات فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.