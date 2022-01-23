صور| دنيا سمير غانم تخطف الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة دنيا سمير غانم، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت دنيا، صورا من الجلسة خطفت بها أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا الفريق الرابع المذهل".

وتستعد دنيا سمير غانم، للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبد العزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يذكر أن أخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته النجوم: الراحل سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، الراحلة دلال عبد العزيز، ومحمد شاهين وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي.