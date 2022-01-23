صور| ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرا.

ونشرت ياسمين، صورا من الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وتستعد ياسمين صبري، لخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل"دنيا" وهو قصة وإخراج أحمد صالح وسيناريو وحوار أمجد سري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.