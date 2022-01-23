شمس بسام الملا تنعى والدها بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 02:44 صباحاً - نعت شمس، ابنة المخرج السوري الراحل بسام الملا، والدها بكلمات مؤثرة بعد ساعات على رحيله وذلك عبر تدوينة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شمس مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعتها بوالدها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “انت اللي علمتني أحلى و أسمى معاني الحب فراقك اصعب و اوجع شي حسيته بحياتي اليوم انكسرت مية شقفة اليوم ابشع يوم بحياتي و ما كان بدي ياه يجي بس بعرف انك ارتحت و انك بمكان احلى”.

وتابعت “رح تبقى خالد بقلبي و روحي و عقلي رح تبقى معنا و بيناتنا كلنا يا أعظم انسان و اعظم حب بحياتي و قلبي بحبك يا روح الروح بحبك بابا ???? الله يرحمك عم قولها و انا لسا مو مصدقة الله يرحمك.. إلى روحك السلام”.

وكانت نقابة الفنانين في سوريا قد نشرت نعوة الراحل على صفحتها في “فيسبوك” وقالت فيها: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء”.

وبسام الملا من مواليد (فبراير 1956) وهو مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة “باب الحارة،” وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.