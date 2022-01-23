شاهد.. احمد السقا يرقص مع حصانه على انغام “الغزالة رايقة”

كتب امير فتحي في الأحد 23 يناير 2022 02:44 صباحاً - شارك الفنان المصري أحمد السقا، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص مع حصانه على نغمات “الغزالة رايقة”.

كما ظهر تفاعل عدد من الحضور مع أحمد السقا وحصانه، وأشادوا بدقة الأخير واندماجه في الرقص.

وكان أحمد السقا، قد قدم وصلة رقص على حصانه مؤخرًا خلال استضافته في برنامج “هنيدي شو”، وذلك بعدما فاجأ الأخير واقتحم الاستديو وهو على حصانه وقدم وصلة رقص على نغمات المزمار البلدي.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد السقا تصوير فيلم “السرب” بطولة شريف منير فى دور قائد القوات الجوية “المصرية شريف المصرى”، ومحمد دياب فى دور العقرب أحد قيادات داعش، وآسر ياسين فى دور مقدم طيار هشام جلال، وهو أحد طيارى السرب الذى نفذ المهمة العاجلة فى عمق الأراضى الليبيبة، ومعه كل من كريم فهمى ومحمود عبدالمغنى وأحمد حاتم وقصى الخولى وهند صبرى ومنى زكى وعمرو عبدالجليل، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.