شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب الذى قدم فى مسواره الفنى عدد من الأعمال المهمة التى تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، إشتهر بتلقائية أدائه فى تقديم أدواره كما كان خفيف الدم فى عدد من الأعمال، وبدأ حياته الفنية فى مرحلة طفولته حيث مارس التمثيل فى المدرسة، والتحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، كانت بدايته بالتلفزيون ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما.

شارك الفنان الراحل أحمد راتب فى العديد من الأدوار الدرامية وقدم أكثر من 200 مسلسل، وتميز فى عدة أدوار مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، منها شخصية "السحت" فى مسلسل المال والبنون، وشخصية الموسيقار محمد القصبجى فى مسلسل "أم كلثوم"، و"رضوان الكومى فى سكة الهلالى، وكان أخر أدواره التى لم يكملها أو يشاهدها دوره فى مسلسل الأب الروحى، وأيضا فيلم جواب اعتقال ومولانا الذى لم يتمكن من مشاهدتهم، نال العديد من الجوائز الفنية، لكن كان أهمها جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم.

كما كان له النصيب الأكبر فى تقديمه أكثر من عمل سينائى معظمها مع الزعيم عادل إمام ومنها الإرهابى، الإرهاب والكباب، واحدة بواحدة، السفارة فى العمارة، قاتل مقتلش حد، شعبان تحت الصفر، انتخبوا الدكتور عبد الباسط سليمان، على باب الوزير، لا من شاف ولا من درى، المتسول، حتى لا يطير الدخان، جزيرة الشيطان، اللعب مع الكبار.



