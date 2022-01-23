شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد ترثي شقية والدها بعد رحيلها بصور من الذكريات.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، على رثاء شقيقة والدها الراحلة "غادة حديد"، التي غادرت عن عالمنا منذ أيام، حيث نشرت عدة صور للراحلة من دولاب ذكرياتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "ولدت عمتى غادة في الناصرة، فلسطين عام 1944، وكانت أكبر أبناء إخوة حديد، وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات عندما كانت هي ووالدي وعمتي سناء وعمتي رائدة ووالديهما أجبروا بعنف على مغادرة منزلهم وطلبوا اللجوء في سوريا".

وأضافت حديد في رسالتها: "لم يعد مسموحًا لعائلاتهم التي لديها 4 أطفال صغار والمزيد في المستقبل بدخول مسقط رأسهم أو وطنهم فلسطين، عاشت هي وأبي وعائلتها في 3 قارات مختلفة كلاجئين قبل أن يستقروا أخيرًا في الولايات المتحدة، كانت العمة غادة فوق الذكاء، كانت لديها درجات علمية متعددة، فى الاتصالات والأعمال والتمويل".

وتابعت حديد في البوست: "كانت أول امرأة نائبة لرئيس أكبر بنك في العاصمة الأمريكية، وعملت في مجال التطوير العقاري تمامًا مثل والدي، كانت رائدة فلسطينية وكسرت الحواجز على المستوى المهني والشخصي والثقافي، كانت لطيفة، وذكية بشكل لا يصدق، ومحبة، ومصممة، وقوية، كانت رب الأسرة وفعلت كل ما في وسعها، من أجل إخوتها السبعة الصغار ليحيوا حياة أفضل كلاجئين في أمريكا، سنفتقدها كثيرًا".



صورة للراحلة غادة حديد



الراحلة غادة حديد فى طفولتها