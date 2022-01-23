شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس صناع فيلم "تماسيح النيل" قبل طرحه بالسينمات 26 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "تماسيح النيل" مجموعة من الصور الجديدة قبل عرض الفيلم في 26 يناير الجارى، بدور العرض السينمائي بمصر والدول العربية.

‎وكانت الشركة المنتجة قد أطلقت مؤخرا صور كواليس تصوير الأفيشات الخاصة بالفيلم والتي ظهرت فيها أجواء المرح والكوميديا بين فريق عمل الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة كل من: مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضا.























