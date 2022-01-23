شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: أحمد ابني صوته حلو وله الفضل في عودتي للغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد ثروت، أن أحمد ابنى ساعدنى فى العودة مرة أخرى للغناء، وهو يمتلك صوتا جيدا، وستكون له تجربة بالغناء.

وأضاف ثروت بالجزء الثانى من حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، إن الغناء الدينى له فضل علي، وله الفضل في تعلمي الغناء، وكنت في طنطا لا أسمع غير دينى، وغنيت لجل النبى للكحلاوى، والسفير الأمريكى في مصر ريتشارد دونى طلبنى بالاسم أعمل له حفل إنشاد دينى في طنطا؛ لأنه بيحب صوتى جدا فعلا، وعملت الحلقة أمام ساحة مسجد سيدنا السيد البدوى بحضور الدكتور محمود أبوزيد .

وتابع ثروت، إنني أول من قدم الليالى المحمدية فى التليفزيون، وشاركت في جميع الحفلات، وطلبت منى الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر إنى أعمل أغانى دينية لإذاعة الشرق الأوسط فى رمضان، والأغنية مدتها دقيقة واحدة فقط، وقدمت 10 أغنيات فعلا كانت بدايتي للغناء الدينى.

ووجه ثروت رسالة شكر لزوجته على صبرها معه طوال حياتهما وعشرتها الطيبة معه.