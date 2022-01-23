ميرنا نورالدين أنيقة ورشا مهدي بـ"ميني جيب".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نورالدين

خطفت الفنانة الشابة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يلمع".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "القديم ثمين".

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي، بصورة أمام البحر مرتدية بها "ميني جيب"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "القاهرة ونيلها، وطول ليلها".

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، ظهرت بإطلالة رقيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يمكن أن تبدأ الحياة حيث اعتقدنا أنها ستنتهي".

درة

ظهرت الفنانة درة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأبيض".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة أنيقة لها تتماشى مع فصل الشتاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم دائماً السعادة".

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

انتصار

الفنانة انتصار، ظهرت من داخل غرفة بأحد الأماكن العالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لبنان، بيروت".

ندى أكرم

نشرت الفنانة الشابة ندى أكرم، إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نهاية الأسبوع".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي، وسط الثلوج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دع العاصفة تحتدم.. البرد لم يضايقني على أية حال".