"مفيش حاجة بتحصل صدفة".. عمر الشناوي يروج لفيلم "11:11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان عمر الشناوي، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "11:11"، المقرر طرحه بالسينمات يوم 2 فبراير المقبل.

ونشر الشناوي، صورته على بوستر العمل، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلّق: "فيلم ١١:١١.. مفيش حاجة بتحصل صدفة، بجميع دور العرض ٢ فبراير 2022".

أحداث فيلم "١١:١١" تدور في إطار من التشويق والإثارة، حول فكرة القدر والصدفة ودوريهما في حياة الإنسان حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديداً يحدث شيئا لا يتوقعه أحد، من الشخصيات الخمسة الرئيسية بالفيلم مما يقلب حياتهم رأسا على عقب.

الفيلم بطولة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومعتز هشام ونور إيهاب، ومن تأليف ياسر عبدالباسط وإخراج كريم أبو زيد.