نور قدري تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة الشابة نور قدري، اليوم السبت، تعافيها من فيروس كروونا.

ونشرت نور، صورة للتحليل تكشف سلبية المسحة التي أجرتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "الحمد لله".

وأعلنت الفنانة نور قدري، عن إصابتها بفيروس كورونا، في 15 يناير الجاري، ونشرت صورة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "أنا الحمد لله إيجابي كورونا.. خلوا بالكم من نفسكم علشان الوضع صعب والحالات كتيرة جدا.. ربنا يشفي كل مريض، الحمد لله على كل شيء".

وتنتظر الفنانة نور قدري طرح فيلم "معالي ماما" في دور العرض، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، علاء مرسي، شريف باهر، حسام داغر، إيمان السيد، دعاء رجب، نور إيهاب، وإخراج أحمد نور.