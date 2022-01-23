14 معلومة عن المخرج الكبير الراحل بسام الملا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل المخرج السوري الكبير بسام الملا، اليوم السبت، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، وأعلن وفاته الفنان تيم حسن عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلّق: "رحم الله الأستاذ الكبير بسام الملا، أعتقد أنه لا يمكن أن تكون ناطقا بالعربية إلا وقد شاهدت على أقل تقدير مسلسلا ما أو حلقة ما لمخرجنا السوري القدير".

وتابع "لم يكن صاحب نجاح اعتيادي أو نهج خاص أو بصمة وذائقة خاصة فقط، إنما هو حقيقة من كبار المخرجين العرب الذين عرفوا كيف نقلوا روح وخصوصية حياتهم وبلدهم الى مدى أرحب، فأدخل رحمه الله المسلسل السوري إلى ذاكرة العرب ووجدانهم بقديمه وجديده من الثمانينات وحتى أخر أيام نشاطه الفني.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، وألهم أهلك ومحبيك الصبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

"الخليج 365" يستعرض لكم معلومات عن المخرج الراحل في السطور التالية:

- من مواليد 13 فبراير عام 1956، وهو مخرج سوري.

- يعتبر عراب بيئة الدراما الشامية والتي انطلقت مع عمله الأول مسلسل "أيام شامية".

- ينتمي إلى عائلة فنية عريقة فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجين مؤمن وبشار الملا، والممثل مؤيد الملا.

- بدأ مسيرته كمساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية" مع الراحل علاء الدين كوكش.

- عمل مخرج منفذ في مسلسل "حصاد السنين".

- يعد مسلسل "الخشاش" أولى تجاربه الإخراجية.

- للمخرج الراحل ولدان شاركاه في مسلسل "باب الحارة" هما أدهم وشمس الملا.

- خاض تجربة إخراج البرامج، من أبرزها "الليل والنجوم"، "بساط الريح"، "داوود في هوليوود".

- من أشهر أعماله: "باب الحارة"، "الخشخاش"، "أيام شامية".

- خاض تجربة الإنتاج مرتين بمسلسل"سوق الحرير ج2" و"باب الحارة ج6".

- خاض تجربة التأليف 3 مرات في مسلسلات "سوق الحرير ج2" و"سوق الحرير ج1" و"باب الحارة ج8".

- قدم العديد من الأعمال الفنية منها "سوق الحرير ج1، باب الحارة، ليالي الصالحية، الخوالي، زمن المجد، العبابيد، أعلام العرب، أيام شامية، كان ياما كان، حصاد السنين، الخشخاش، المجنون طليقا".

- كان عمله الأخير هو "سوق الحرير" الذي عُرض عام 2020.

- سبب وفاته تعرضه لأزمة صحية طارئة.