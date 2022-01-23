شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يكشف عن تجربة التمثيل فى حياته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد ثروت، إن ممدوح الليثى، رحمة الله عليه، كان منوطا بتجهيز جميع الحفلات الوطنية ولم يجبرنى يوما على غناء أغنية معينة، وكان يسألني عاوز مين معاك، وعبد الوهاب كان بيسألني مرتاح في المقطع ده.

وأضاف محمد ثروت بالجزء الثانى من حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، عن تجربته في مجال التمثيل وما السبب في خوضها بعد نجاحه كمطرب، قال ثروت: نجحت كمطرب وقدمت العديد من الأغاني، ولكن الناس كانت تراني من زاوية واحدة المطرب الرسمي للحفلات الوطنية.

وتابع ثروت: أردت ان أوضح أنني إنسان له العديد من القدرات والمواهب، وشاركت في العديد من المسلسلات من خلال دعم من الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وتعاملت مع المبدع محمد جلال عبد القوى، وتعاونت مع صابرين في مسلسل اسمه "هى وغيرها"، ونجح وكانت انطلاقتى ومعرفة الجمهور بي كممثل، وبعدها مسلسل الطاووس والكهف، وأيضا قدمت فيلمين هما "ابن مين" و"للآباء فقط".

وتابع ثروت: كانت عندي لاءات كثيرة في حياتي المهنية، وكنت أرفض الغناء بالليل في الفنادق، وأنا طول عمرى فنى كلاسيكى له خط معين ويعتمد على كلمات وموسيقي.