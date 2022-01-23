شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الموسيقى لـ"حمو بيكا": الفيديو قديم وصُوِّر دون علمى عشان يعمل "شو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور محمد عبد الستار على الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهوره فى فيديو يدرب مغنى المهرجانات حمو بيكا على "الموسيقى" استعدادا لخوضه اختبارات نقابة الموسيقيين، وأكد أن الفيديو قديم وصور دون علمه متهما حمو بيكا برغبته فى كسب تعاطف الناس وبيعمل "شو" .



الدكتور محمد عبد الستار

وكتب عبد الستار بيانا مطولا على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أبرز ما جاء فيه: "حمو بيكا هو شخص بيأدى نوع من المزيكا أنا لا أؤمن بيه ولا بسمعه ولكن هو موجود ومنتشر ومش محتاجة أى إنكار منى أو من غيرى" .

وأضاف: "رقم اتنين بكل بساطة النقابة عملت دورها قدام الإعلام و هو أنهم يظهروا الحقيقة إنهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر و حبوا يساعدوهم أو يمدوا لهم إيدهم بمعنى أصح لأشهرهم، ونظرا للثقة الكبيرة الحمد لله من أعضاء النقابة فيا وفى تاريخى فى تدريب الأصوات لأسماء كبيرة جدا دربتها طول حياتى ومش هذكر حد منهم احتراما لخصوصيتهم، تم ترشيحى إنى أدربه عشان يقدر يؤدى فى الامتحان، واللى حصل بكل بساطة إننا اتقابلنا مرتين، ومن خلالهم قدرت أحدد هل هو يملك الموهبة الكافية تخليه يؤدى فى الامتحان ولا لا، وبعد المرتين اللى ممكن يكونوا بقالهم سنة تقريبا واللى اتاخدت فيهم الصور من غير علمى بالمناسبة، ماحصلش أى مقابلة تانى نظرا لعدم اهتمامه من الأصل إنه يطور من نفسه أكتر أو يحاول يكون أحسن هو بس بيحاول يكسب تعاطف ويعمل استعراض إنه بيحاول و ده مش حقيقى أبدا وده كل الوضع بالتفصيل الدقيق .

وتابع: مع احترامى لكل اللى شفتهم واللى بيقولك عشان الفلوس أنا آسف جدا وبعتذرلكم، نسيت أقولكم على مدار حياتى إنى مدرب أصوات فعلا وده شغلى فعلا اللى بأديه بحُب وقدامه مقابل مادى آسف لو ده مايضايقكوش يعنى .. والجهة اللى بيدافعوا وزعلانين على الفن وعلى حاله يا ريت كل حد يوضح هو قدم إيه عشان ينصر الفن اللى هو بيدافع عنه".

واستكمل: "المجتهد ضعيف الموهبة هينجح وهيبقا حاجة، متكامل المواهب اللى قاعد في البيت مستنى الناس كلها تيجى تخبط على بابه هيفضل حياته كلها فى بيته.. وأخيرا أنا دورى كمدرب للأصوات لفترة تعدى الـ 30 سنة وأستاذ دكتور ورئيس لقسم الغناء بالمعهد العالى للموسيقى العربية بيخلينى مستحيل أرفض أساعد أى حد وبالعكس فى أقل منه موهبة ويمكن شفت تعليقاتهم ومبسوط إنى قدرت أساعدهم بفضل ربنا يكونوا أحسن ويبقا كمان عندهم الثقة اللى تخليهم ينتقدوا".

واختتم: "الكل يستاهل فرصة يتحددله هو يقدر وعنده موهبة حتى لو بنسبة ولا لا.. و بردو الواحد كان نفسه يشوف الاهتمام الكبير والعظيم ده وهو بيحاول يعمل حفلات بمجهودات شخصية عشان يفضل يقدم الأصوات اللى تستاهل، لو كل واحد شفته انتقد وعلق على الموضوع ده بالتحديد كان قدم دعم لأى حد بيغنى بجد، كان زماننا عملنا ألف نجم فى السنة".