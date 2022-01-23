شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم Meg بطولة جيسون ستاثام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن بدء تصوير الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والإثارة Meg، بطولة النجم العالمي جيسون ستاثام، بعد نجاح الجزء الأول الذى عرض عام 2018 وحقق نجاحا كبيرا في دوري العرض السينمائي بإيرادات وصلت لأكثر من نصف مليار دولار.

وكان قد حقق فيلم The Meg فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

وتدور قصة الفيلم حول مواجهة الغطاس والكابتن البحرى جوناس تايلور خطرًا غير معروف فى الأعماق غير المكتشفة فى خندق ماريانا الذى أجبره على إجهاض مهمته والتخلى عن نصف طاقمه، ويتلقى مكالمة عن غرق غواصة على متنها زوجته السابقة، فيخاطر بحياته وحياة كل شخص محاصر فى سؤال واحد: هل يمكن أن يكون أكبر مفترس بحرى موجود على قيد الحياة؟