شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعي، على طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها منذ أيام، بفيروس كورونا، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "شكرًا لكل الناس ألي سألت عليا واتكلمت وبعتوا رسائل كتير حقيقي حبكم وسؤالكم احلا حاجه في الدنيا انا بقيت أحسن كتير الحمد لله".

وسبق أن أعلنت الفنانة ناهد السباعي، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت في بوست عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "إيجابي كورونا الحمد لله على كل شيء أي حد قابلني يأخذ باله وكل الناس تخلي بالها لأن الانتشار المرة ديه قوي جدا".