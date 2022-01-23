شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعي، على طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها منذ أيام، بفيروس كورونا، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "شكرًا لكل الناس ألي سألت عليا واتكلمت وبعتوا رسائل كتير حقيقي حبكم وسؤالكم احلا حاجه في الدنيا انا بقيت أحسن كتير الحمد لله".
وسبق أن أعلنت الفنانة ناهد السباعي، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت في بوست عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "إيجابي كورونا الحمد لله على كل شيء أي حد قابلني يأخذ باله وكل الناس تخلي بالها لأن الانتشار المرة ديه قوي جدا".
وتجمع قصة حب بين الفنانة ناهد السباعى والفنان محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "منورة بأهلها" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة، وينتمى العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله.
مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".
"منورة بأهلها" يجمع ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصر الله للمرة الثانية بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبى، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم وزينة منصور.