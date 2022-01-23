شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تعلن شفاءها من فيروس كورونا بزيارة للحرم المكي: الحمد لله الذي عافاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، شفاءها من فيروس كورونا، بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية لإداء مناسك العمر، حيث كتبت "الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله".

وسبق أن انهارت الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس أوميكرون متحور كورونا، خلال فيديو نشرته منذ عدة أسابيع، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت بسمة وهبة خلال الفيديو: "نصيحة منى اللى حاسس إن عنده دور برد ميتعاملش انه دور برد، ويعرف علطول انه أوميكرون ويبدأ ياخد العلاج والمسحة مش بتطلع من أول مرة ايجابى".