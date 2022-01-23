شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الثاني من Star Trek: Picard قبل عرضه في مارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الخيال Star Trek: Picard، عن التريلر الرسمي النهائي للموسم الثاني من العمل الدرامي المقرر عرضه يوم 3 مارس المقبل، على منصة Paramount+، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وسيتكون الموسم الجديد من 10 حلقات تصل مدتها إلى حوالى ساعة.

وكانت الشبكة المنتجة لسلسلة Star Trek: Picard، قررت تجديد العمل للموسم الثالث، بالتزامن مع طرح أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من العمل، ولم تكشف الشبكة عن أي موعد محدد لبداية عرض حلقات الموسم الجديد.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت، وهو يعيد دوره الأيقونى في دور جان لوك بيكارد، الذى لعبه على مدار 7 مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".