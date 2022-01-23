شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيلم غادة عادل "11.11".. أفلام تحمل أسماؤها أرقاما.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد صناع السينما دائما على أساليب عديدة للترويج للفيلم الذى سيتم طرحه بالسينمات وينافس وسط عدة أفلام لكبار النجوم، سواء بالدعاية بالقنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى أو بطرح العديد من البوسترات الغريبة أو من خلال أسماء الأفلام التي كفيلة أن تجذبك للمشاهدة أو عدم المشاهدة، وفى هذا الاطار اعتمد عدد من صناع الأفلام في اختيار أسماء الأفلام على هيئة أرقام دون وضوح ما الغرض من هذه الأرقام، وسوف نبرز أكثر الأفلام التي تكونت اسمها من أرقام في السينما المصرية.



فيلم 4 2 4

فيلم "4 -2 -4"

فيلم " 4-2-4" تدور أحداثه حول عبد الغفار "أمين الهنيدي" الذى يقرر تكوين فريق لكرة القدم من عمال المصنع الذي يمتلكه ولكن المرض يشتد به ويوصي ابنه منصور "يونس شلبي"، أن يتولى إدارة المصنع والفريق خلفًا له وتواجهه مشاكل مالية، فيلجأ منصور إلى مدير أعماله وصديقه "سمير غانم"، ليضعا خطة للنهوض بالفريق ولذلك سمى بهذا الامس نسبة إلى خطة فرق كرة القدم "4-24"، وتتوالى الأحداث في اطار كوميدى، والفيلم من بطولة، سمير غانم، يونس شلبى، لبلبة، احمد عدوية، وحيد سيف، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف فاروق صبرى، وإخراج أحمد فؤاد.



فيلم 678

فيلم "678"

فيلم "678" تدور أحداثه حول ظاهرة التحرش من خلال قصص ثلاث نساء ينتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة وهم، "فايزة" الباحثة عن العدل في يأس والسيدة الثرية صبا التي تعمل في تصميم المجوهرات فهى في طور التعافي بعد الاعتداء الشديد الذي تعرضت له، بينما تجلب نيللي على نفسها غضب العامة عندما تتجرأ على رفع دعوى تحرش، وتتوالى الاحداث والفيلم من بطولة، باسم سمرة، بشرى، نيللى كريم، مروة مهران، ماجد الكدوانى، احمد الفيشاوى، سوسن بدر، ناهد السباعى، وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.



فيلم واحد صفر

فيلم واحد صفر

فيلم "واحد صفر"، يتناول كل ما يحدث خلـف الكواليـس لشخصيـات ونماذج موجودة في المجتمع المصري من مشاكل واضطرابات كل شخصية على خلفية مباراة قدم مصيرية، والفيلم من بطولة، الهام شاهين، نيللى كريم، احمد الفيشاوى، زينة، حسين الامام، انتصار، لطفى لبيب، عايدة رياض، والفيلم من تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكرى.



فيلم 2 1 0

فيلم "2 1 0"

فيلم "2 1 0" أو "اتنين واحد صفر"، تدور احداثه حول قصتين، الأولى تشمل علوية وهى فتاة جامعية جميلة وذكية تتورط في علاقة مع شاب دون أن تدري، فيما تتمحور القصة الثانية عن موظف يعاني أرقًا دائماً فيدمن الأقراص المنومة، والفيلم من بطولة، نورا، يوسف فخر الدين، سعد أردش، سمير غانم، نعيمة الصغير وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج محمد فاضل.



فيلم 11 11

فيلم "11 11"

فيلم "11 11"، تدور أحداثه حول في إطار من التشويق والإثارة، حول فكرة القدر والصدفة ودوريهما في حياة الإنسان حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديداً يحدث شيئا لا يتوقعه أحد، من الشخصيات الخمسة الرئيسية بالفيلم مما يقلب حياتهم رأسا على عقب، وهو من بطولة، غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومعتز هشام ونور إيهاب ومن تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.