كيف علّق نبيل الحلفاوي على نتيجة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على نتيجة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "القرعة جنبت المنتخبات العربية أن يقصي أحدهم الآخر.. نتمنى تأهل المنتخبات الأربعة، وبالإضافة للسعودية وربما منتخب آسيوي سادس في الملحق إن شاء الله".

وكانت قرعة الدور الفاصل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، التي أقيمت مساء السبت، في مدينة دوالا بالكاميرون، أسفرت عن مواجهات نارية بين المنتخبات العشر الكبرى في القارة السمراء، وجاءت كالتالي:

مصر × السنغال

الكاميرون × الجزائر

غانا × نيجيريا

الكونغو الديمقراطية × المغرب

تونس × مالي