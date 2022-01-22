رسالة صبري فواز لمنتقدي "أصحاب ولا أعز": "الفيلم في منصة مغلقة ومصنف فوق السن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان صبري فواز، على الضجة المثارة حول فيلم "أصحاب ولا أعز" للنجمة منى زكي.

وكتب فواز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الفيلم في منصة مغلقة على المشتركين فقط.. ومتصنف فوق السن.. يعني أنت اللي رحت برغبتك.. سواء بقى خبطت على الباب (دافع الاشتراك).. أو متلصص من الشبابيك (إيجي بيست وخلافه).. في كل الأحوال ماحدش ضربك على إيدك.. بترغي في إيه بقى؟! الفضا وحش".

وصاحبت حالة من الجدل طرح فيلم "أصحاب ولا أعز"، المعروض على منصة الترفيه العالمية نتفليكس، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي "Perfect Strangers".

"أصحاب ولا أعز" يجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة منى زكي والفنان الأردني إياد نصار والفنانين جورج خبّاز وعادل كرم وفؤاد يمين ودياموند بو عبود.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون سوياً على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، عبارة عن قيام الجميع بوضع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. ولكن يكتشفون أن هذه اللعبة تحمل الكثير من المفاجآت والأسرار التي تقلب حياتهم رأسا على عقب.

الفيلم تم طرحه 20 يناير على نتفليكس فقط، ويمكن لسكان ١٩٠ دولة مشاهدته مترجما إلى 31 لغة ومدبلج إلى 3 لغات.