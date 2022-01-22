ياسمين جيلاني تعلن شفائها وعائلتها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسيمن جيلاني، عن شفائها وعائلتها من فيروس كورونا.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله، الحمد لله.. مرينا بسلام بفضل ومنة من الله.. بشكر كل اللي اتصل بيا يطمئن عليا وعلى إيما وماما وعمر، وبشكر كل اللي بعتلي رسالة ودعى لنا من القلب، وبشكر كل أصدقائي والناس الطيبة اللي بتحبنا في الله، ودعت لنا بصدق، وربنا إستجاب وسبب الأسباب".

وأضافت: "الحمد لله وآسفة لعدم ردي على المكالمات، صوتي ماكنش طالع.. أشكركم من قلبي، بحبكم".

وكانت ياسمين جيلاني، أعلنت منذ 3 أيام إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على "فيسبوك": "دعواتكم الخالصة من القلب.. بنتي هنزل بيها الطوارئ.. كلنا جالنا كورونا.. أهم حاجة بنتي وماما.. لطفك يا رب.. اللهم اشفيهم واشفي كل مريض".

ياسمين جيلاني هي زوجة عمر خورشيد ابن الفنانة علا رامي، وفي عام 2017، وضعت مولودتها "إيما"، ثم اختفت عن الأضواء وتفرغت لأسرتها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين جيلاني مسلسل "مزاج الخير" عام 2013، بطولة مصطفى شعبان، درة، علا غانم، عبير صبري، من إخراج مجدي الهواري.