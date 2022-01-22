إصابة المطرب علي الألفي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المطرب الشاب علي الألفي، عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الألفي، عبر حسابه على "فيس بوك": "ربنا سبحانه وتعالى بيديني الدرس الصح، الأسبوع ده أنا كنت بجهز لحفلة قاعد مستنيها بقالي سبع شهور حرفيا.. بحضر لكل حاجة فيها.. ولغاية يوم الخميس بتفق مع فرقتي على آخر تفاصيل الحفلة أقسم بالله".

وتابع: "في يوم وليلة.. شوية احتقان في حلقي ومناخيري.. وتظهر بالليل كل الأعراض المعروفة للجميع ولسه بتعالج.. أبلغ في الأوبرا والحفلة تتلغي قبل معادها بأسبوع".

وأضاف: "خدوا بالكم بجد.. الدور الجديد ممكن ما يكونش صعب على الجميع.. إنما انتشاره والإصابة به أكيدة، وخطورته على كبار السن أكتر بكتير.. ربنا يعافي الجميع.. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن علي الألفي كان من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا بالإسكندرية يوم 28 يناير الجاري، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ولكن تم إلغائها بسبب إصابته بكورونا.