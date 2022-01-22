الصور الأولى من فيلم "تماسيح النيل" قبل عرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انتهت الجهة المنتجة لفيلم "تماسيح النيل" من عمليات المونتاج والمكساج، استعدادا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 26 يناير الجاري.

وظهر في الصور الأولى من كواليس تصوير الفيلم كلا من مصطفى خاطر وحمدي الميرغني، وهنادي مهنا، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد.

فيلم "تماسيح النيل" يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وانتهت الجهة المنتجة للعمل من 22 أفيش سينمائي لأبطاله الذين تخطى عددهم الـ 14 نجما ونجمة.