منى زكي تتصدّر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تصدرت الفنانة منى زكي ترند موقع تويتر في مصر بعد ساعات قليلة من عرض أحدث أفلامها “أصحاب ولا أعز” عبر إحدى المنصات الرقمية، وتعرضت لانتقادات غير مسبوقة وهجوم متواصل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بجرأة غير معهودة عليها خاصة وإنها كانت واحدة من رائدات جيل ما يسمى ب “السينما النظيفة”.

وتنافس هاشتاق “أصحاب ولا أعز” مع هاشتاق منى زكي على صدارة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولاً في الوطن العربي، بعدما قدمت منى زكي مشهداً قالوا إنه خادش للحياء، وأعرب عدد كبير من جمهورها عن غضبه مما قامت به الفنانة منى زكي في هذا الفيلم، من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بغير الأخلاقية خاصة أن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

حملة الهجوم على منى زكي دفعت عدداً كبيراً من نجوم الفن المصري للتدخل للدفاع عنها وقال صديقها المقرب تامر حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك: يا سادة يا كرام، من حقك تشوف فيلم وتحبه، ومن حقك تشوف فيلم وماتحبوش، ومن حق صناع الأفلام أن يكون عندهم مطلق الحرية في تقديم أي أفكار هما مختارين يقدموها… ماهياش خناقة والله العظيم… ولا الفنان ولا المتلقي من حقه يعين نفسه قيّم على المجتمع ولا يجزم على مجتمع متقدم في فيلم استفزه إن ده مش مجتمعه، ولا يحكم على صُناع الفيلم اللي مش عاجبه أحكام أخلاقية قاسية تصل إلى السب والإهانة، لأن الفنانين اللي هو بيهينهم دول ممكن يكونوا أحسن منه ومن اللي خلفوه… لأنه لو شتم وسب، يبقي اللي خلفوه ماعرفوش يربوه.

وتدخلت الفنانة هند ابنة النجم الراحل سعيد صالح للرد على حملة الانتقادات قائلة عبر حسابها بموقع الفيبوك: فيلم ” أصحاب ولا أعز ” اللى انا لسة ماشوفتوش بس هتخلونى استعجل اشوفه.. معروض على منصة نتفليكس.. اللى هى بفلوس بتتدفع بمزاجنا كل شهر دى.. اللى فيها رقابة و فئة عمرية و ابواب مصفحة و اقفال حديد و كوالين ٦ تكات.. يعنى حتى لو مش عاجبك محتوى المنصة بشكل عام تقدر ماتشتركش.. او تقدر ماتفرجش ولادك.. هو مش معروض لكل الناس جوة كل البيوت.. مش مشاع زى اغانى المهرجانات اللى بتسمعوها فى الحياة اليومية و كلامها منيل بنيلة.. فاللى مش عاجباه المنصة و اللى بيتقدم فيها مايتفرجش ولا يشترك من بابه.

أضافت هند سعيد صالح: استكمالاً للپوست السابق.. اغلب اللى مش مشترك فى نتفليكس بيتفرج على افلام و مسلسلات نتفليكس على موقع ايچى بست اللى طبعا بيكونوا ( سارقين ) المحتوى و عارضينه على الموقع بالمناسبة زى ما محتوى نتفليكس اغلبه مش على هوى الناس عشان اللى بيتقدم ضد القيم و المجتمع و الأسرة احب افكركوا ان السرقة حرام قولا واحدا.

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