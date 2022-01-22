فنان توفي قبل 29 عاما يتصدر التريند في مصر.. ما القصة؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

في واقعة غريبة، تصدر اسم الفنّان المصري الكبير الراحل عبدالله غيث “تريند” موقع “تويتر”، السبت، دون سبب لذلك.

ودشّن مغرّدون على موقع التغريدات القصيرة وسما باسم الفنان الذي رحل عن عالمنا في 13 مارس/ آذار 1993، أي قبل 29 عاما، تضمن إشادات بأعماله.

وتأتي ذكرى ميلاد الفنان الكبير بعد 5 أيام، فقد ولد في 28 يناير/كانون الثاني 1930.

وتداول بعض المشاركين في “الوسم” مقاطع فيديو يظهر فيها الراحل في بعض أعماله الفنية، مشيدين بأدائه الفني.

وعلّق الموسيقار المصري هاني شنودة عبر حسابه على “تويتر”: “لاحظت أن اسم الفنان الكبير عبدالله غيث هو تريند الآن على تويتر.

وجلست أفكر كثيرا في هذا العملاق. بعد أكثر من 25 عاما اسمه يتردد وبقوة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لم يعاصرها عبدالله غيث في ظاهرة لا يسعني إلا الانحناء أمامها وأمام ذكراه. رحم الله الفنان الكبير”.

وقال حساب حمل اسم سامية: “رحم الله المبدع عبدالله غيث.. اللهم اغفر وارحم جميع موتى المسلمين والمسلمات”.

وأضاف حساب حمل اسم أسامة عبدالله: “ملك الدراما والتمثيل بمصر.. رحمة الله عليه يستاهل يكون تريند مصر لسنين مش يوم ولا اثنين ربنا يسكنه فسيح جناته”.

وقال حساب حمل اسم “سامح السيد”: “لما يطلع تريند عن فنان توفي من حوالي 30 سنة يبقى الفنان ده فنان بجد.. عن عبد الله غيث أتحدث.. ده بقي اللي اسمه التاريخ بيكتب اسمه من نور. زي مثلا سيد درويش.. ومحمد عبد الوهاب وغيرهم كتير. تاريخ لن يحصل عليه أشباه الممثلين”.

ولد عبدالله حمدي الحسيني غيث، في 28 يناير/كانون الثاني 1930، بـ”كفر شلشلمون” بمحافظة الشرقية شمالي العاصمة، نشأ وسط أسرة ثرية تحظى باحترام الجميع، إذ درس والده الطب في لندن ولكنه لم يمارس مهنة الطب وانشغل بأعباء الأرض الزراعية الشاسعة ومنصب عمدة القرية.

تزوج الفنان عبدالله غيث صغيراً (18 عاما) من ابنة خالته التي رافقته طوال رحلة عمره وأنجبت له أدهم وعبلة والحسيني. وكان محافظاً في بيته لا يخلط بين صداقات الفن وجو الأسرة إلا في أضيق الحدود.

تضمن أرشيف عبدالله غيث الفني 13 فيلما، و17 مسرحية منها “الوزير العاشق، الحسين ثائرا”، و23 مسلسلا.