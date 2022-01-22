مواجهات نارية في تصفيات إفريقيا لكأس العالم.. صلاح ضد ماني!

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أسفرت قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، التي جرى سحبها اليوم السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهة نارية لمنتخب مصر.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري “الفراعنة” في مواجهة نظيره السنغالي.

وستشهد هذه المواجهة صداما مباشرا وجها لوجه بين نجمي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:

مصر – السنغال

الكاميرون – الجزائر

غانا – نيجيريا

الكونغو الديمقراطية – المغرب

مالي – تونس.

وستنطلق مباريات الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور الحاسم إلى مستويين بناء على تصنيف الـ”فيفا” الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

وتواجه المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا، الفرق الخمسة الأقل تصنيفا في مباراتين ذهابا وإيابا، على أن تقام مباراة العودة “الحاسمة” في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر المقبلين.